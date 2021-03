NBA, i Lakers tributano Rajon Rondo durante il match contro Atlanta

Durante la partita di ieri contro gli Atlanta Hawks, i Los Angeles Lakers hanno accolto Rondo con un commovente video tributo. In vista della stagione 20-2021, Rondo ha firmato con gli Hawks nella speranza di dare ad Atlanta una riserva di lusso e con esperienza al posto di Trae Young. Ma prima di unirsi agli Hawks, Rondo ha trascorso due anni d’alto livello con i Lakers, culminati con la vittoria del titolo NBA di sei mesi fa.

Mentre i numeri di Rondo durante la stagione regolare con i gialloviola non sono mai stati strabilianti, il nativo del Kentucky ha poi sempre alzato il suo livello di gioco nei Playoff. Durante la postseason con la canotta di LA, Rondo ha viaggiato con 8.9 punti, 4.3 rimbalzi, 6.6 assist e 1.4 palle recuperate giocando 24.7 minuti a partita.

Nelle finali NBA contro i Miami Heat, Rondo ha registrato un paio di prestazioni che hanno aiutato i Lakers a conquistare il loro primo titolo dal 2010. Durante la seconda partita della serie, il play ha contribuito con ben 16 punti, 4 rimbalzi e 10 assist sparando anche tre triple importanti che hanno regalato una vittoria di 10 punti a Los Angeles. Poi, per chiudere la serie in gara 6, Rondo ha segnato nuovamente 19 punti, catturato 4 rimbalzi e distribuito 4 assist con altre 3 triple messe a segno.

I tifosi non hanno dimenticato l’apporto dell’ex play di Boston, così come la stessa franchigia la quale ha preparato un video tributo raccogliendo le migliori azioni in gialloviola dello stesso Rajon.

Give it up for the champ. Thank you, Rajon. pic.twitter.com/l40jXDxhcr — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 20, 2021

