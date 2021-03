NBA, Antetokounmpo ammette: “Avevamo bisogno di P.J. Tucker”

I Milwaukee Bucks stanno cercando di portare più talento possibile nel Wisconsin per tentare di scalare la Eastern Conference, molto più combattuta rispetto all’anno scorso. Ovviamente, la squadra è costruita attorno al fenomeno greco Giannis Antetokounmpo, con Milwaukee sempre pronta a cogliere le occasioni del mercato NBA. L’ultimo acquisto in casa Bucks è stato P.J. Tucker. L’ex lungo dei Rockets ha debuttato in maglia Bucks nella vittoria della scorsa notte contro i San Antonio Spurs giocando tredici minuti e mettendo a referto solo tre rimbalzi.

Ma – come ha detto Antetokounmpo in conferenza stampa – P.J. Tucker si è già dimostrato fondamentale per la compagine allenata da Budenholzer:

“P.J. Tucker è stato il nostro leader questa sera. Comunicava e ci spronava sia quando era in campo, sia dalla panchina. Parla molto con i ragazzi quando è in panchina. Anche quando è in campo non smette mai di comunicare. Avevamo bisogno di uno come lui. Quando è sul parquet è sempre vigile. Grazie ai suoi feedback riusciamo a giocare nel modo corretto. Comunica con me. Comunica con Jrue [Holiday]. Poss dire che averlo qui è fantastico. Ci serviva uno con la sua leadership.”

I Bucks, dopo la delusione dell’anno scorso ai Playoff, hanno voglia di redimersi. Dopo un inizio di regular season oggettivamente difficile, la squadra si è assestata ora in terza posizione ad Est con un record di 27-14.

Leggi anche:

Jordan Poole “estremamente impaziente” per il futuro NBA di Nico Mannion

NBA, Nico Mannion sui consigli di “coach” Stephen Curry contro Memphis

NBA, LeBron James sul suo infortunio: “Mi sento ferito, ma tornerò”