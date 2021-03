NBA, LeBron James sul suo infortunio: “Mi sento ferito, ma tornerò”

Durante la partita persa dai Los Angeles Lakers contro gli Atlanta Hawks, i gialloviola hanno assistito inermi all’infortunio alla caviglia di LeBron James dopo uno scontro di gioco con Solomon Hill. Il giocatore dovrà ora rimanere ai box per un tempo indefinito, come dichiarato dalla stessa franchigia. La verità, però, è che i Lakers si ritroveranno ora a gestire una squadra senza Anthony Davis e lo stesso nativo di Akron, in un periodo in cui bisogna viaggiare a vele spiegate per non perdere posizioni ad Ovest.

In serata sono arrivate le prime parole dello stesso LeBron James, il quale ha commentato lo spiacevole problema fisico attraverso un tweet:

“Nulla mi rende più arrabbiato e triste del non poter essere a disposizione dei mei compagni! Mi sento ferito sia dentro che fuori al momento. La strada del ritorno in campo e del recupero inizia ora: tornerò così presto che sembrerà che io non me ne sia mai andato”.

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. 🤦🏾‍♂️. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON🤴🏾 — LeBron James (@KingJames) March 21, 2021

Montrezl Harrell, quindi, ha preso le difese del suo capitano dichiarando come l’azione di Hill fosse sostanzialmente senza senso, poiché la sfera era ormai nelle mani di LeBron:

“Non credo proprio fosse una normale giocata su una palla vagante: doveva passare attraverso la gamba di LeBron per prenderla, la palla era dietro di lui, era girato di lato. Non capisco come si possa pensare che fosse una palla vagante”

Stessa opinione per Dennis Schroder:

“Lanciarsi in quel modo contro la sua gamba era una giocata non necessaria”

Solomon Hill, invece, respinge le accuse al mittente, dichiarando di non aver fatto male al ‘Re’ appositamente:

“Non mancherei mai di rispetto al gioco eliminando un giocatore avversario di proposito… lui lo sa. E questo è tutto ciò che conta per me. Prego per una (sua) pronta guarigione.#riptothementionstho#moredmsthansaweetie”

would never disrespect the game and take a player out purposely… he knows that. that’s all that matters to me. praying for a speedy recovery. #riptothementionstho #moredmsthansaweetie — solomon hill (@solohill) March 20, 2021

