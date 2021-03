NBA, CJ McCollum tra i primi a rifiutare l’invito di Team USA

In estate i migliori giocatori del mondo si scontreranno a Tokyo, sede delle Olimpiadi. Dopo i tanti rifiuti incassati negli anni passati, la squadra statunitense ha esteso l’invito a ben 57 giocatori per quanto riguarda il roster maschile.

Ovviamente, superstar come le due stelle dei Portland Trail Blazers, Damian Lillard e CJ McCollum, fanno parte del lotto dei giocatori scelti. Se per quanto riguarda Dame Dolla la sua presenza è ancora in dubbio, McCollum ha già comunicato il suo rifiuto a Team USA.

”Non sono stato snobbato, anche se apprezzo l’articolo. Ho gentilmente declinato.”

I wasn’t snubbed although I appreciate the article. I respectfully declined https://t.co/oMK0WSI9b6 — CJ McCollum (@CJMcCollum) March 12, 2021

La guardia tiratrice dei Trail Blazers stava giocando una delle sue migliori annate da quando è approdato in NBA, prima di essere costretto ad uno stop forzato a causa di un infortunio al piede arrivato durante la vittoria contro gli Hawks il 16 gennaio scorso.

Mentre McCollum continua a recuperare dal suo problema fisico – con il proposito di ritornare in campo nella seconda metà della stagione – abbiamo uno dei primi rifiuti per quanto riguarda Team USA. È importante notare come molte stelle potrebbero seguire l’esempio della guardia, per due motivi: il primo è che la possibile gara-7 delle Finals si disputerebbe il 22 luglio, tre giorni prima della gara inaugurale delle Olimpiadi; il secondo, invece, è legato alla pandemia da Coronavirus ancora in corso, con le star che potrebbero essere restie a spostarsi oltreoceano.

Nonostante la situazione attuale, la selezione statunitense ha a disposizione tantissimi giocatori di ottimo livello su cui poter contare. L’interesse è molto alto anche verso l’inclusione di giovani stelle come Ja Morant e LaMelo Ball.

