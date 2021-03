Chris Bosh è uno dei finalisti candidati a entrare nella Hall of Fame NBA 2021: una notizia che ha provocato varie reazioni, tra cui quella del suo ex compagno di squadra Dwayne Wade. Oltre all’ex giocatore dei Miami Heat, tra i contendenti per un posto nell’Olimpo NBA ci sono anche Paul Pierce, Chris Webber e Tim Hardaway.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces 14 Finalists for Class of 2021 Election. Chris Bosh, Paul Pierce, Jay Wright, Tim Hardaway, Marques Johnson, Ben Wallace, Lauren Jackson and Chris Webber on list. pic.twitter.com/nYPet9wDUj — Marc J. Spears (@MarcJSpears) March 9, 2021

La reazione di Wade alla notizia di Bosh finalista per entrare nella Hall of Fame è stata, ovviamente, di felicità. Tramite una storia sul suo profilo Instagram, l’ex numero 3 degli Heat non aveva alcun dubbio che, prima o poi, sarebbe arrivato a questo primo traguardo:

“Era solo questione di tempo fratello mio. Sono felice per te”

Dwyane Wade showing some love for Chris Bosh. You love to see it! ♥️ pic.twitter.com/DLrS1xN4TM — Heat Nation (@HeatNationCP) March 10, 2021

La cerimonia della Hall of Fame si svolgerà a settembre di quest’anno a Springfield, in Massachusetts. Per Chris Bosh e gli altri finalisti si tratta di un grande traguardo: Bosh, nel corso della sua carriera NBA, ha vestito solo la maglia dei Toronto Raptors e dei Miami Heat.

Selezionato alla quarta scelta del Draft 2003, Chris Bosh ha giocato per sette anni a Toronto, prima di trasferirsi a Miami nel 2010: qui con Dwayne Wade e LeBron James formava trio che ha vinto ben due titoli NBA. Dopo la conquista degli anelli e dopo essere stato 11 volte All-Star, nel 2016 è costretto a ritirarsi per problemi cardiaci.

A settembre vedremo se Bosh entrerà nella Hall of Fame e quale sarà la reazione del suo grande amico Dwayne Wade.

