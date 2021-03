Programmazione NBA su Sky: le partite dal 2 al 5 marzo

Tra il 2 e il 5 marzo saranno 5 gli incontri di Regular Season del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta su Sky. Poi, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo, sarà “All Star Night”, con l’All Star Game, la partita delle Stelle, in programma a Atlanta e in diretta su Sky Sport NBA dalle ore 0.30.

Programmazione NBA su Sky dal 2 al 5 marzo

Notte martedì 2-mercoledì 3 marzo

ore 1.30, Miami Heat-Atlanta Hawks su Sky Sport NBA con commento live originale. Differita mercoledì ore 11 Sky Sport NBA; commento originale.

ore 1.30, Boston Celtics-Los Angeles Clippers su Sky Sport Uno con commento live originale. Differita mercoledì ore 14 e ore 21; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.

Notte mercoledì 3-giovedì 4 marzo

ore 1, Philadelphia 76ers-Utah Jazz su Sky Sport NBA con commento live originale. Differita giovedì ore 14 e ore Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Notte giovedì 4-venerdì 5 marzo

ore 1, Boston Celtics-Toronto Raptors su Sky Sport Uno con commento live originale con differita venerdì ore 14 e ore 21; commento Francesco Bonfardeci e Marco Crespi)

ore 2, Indiana Pacers-Denver Nuggets su Sky Sport NBA con commento live originale. Differita venerdì ore 11 e ore Sky Sport NBA; commento originale.