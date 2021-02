Towns: “Ci vuole più diversità sulle panchine NBA”

L’ultima panchina a saltare è stata quella di coach Ryan Saunders, che visti i disastrosi risultati ottenuti sulla panchina dei Minnesota Timberwolves è stato allontanato dalla squadra.

Al suo posto è arrivato David Finch, assistente allenatore di coach Nurse ai Toronto Raptors. La notizia è giunta alle orecchie di Towns in un’occasione di relax:

Dopo la prima reazione iniziale, Towns ha sostenuto la scelta della franchigia, ma non ha potuto fare a meno di notare le rimostranze di Damian Lillard sulla non scelta di David Vanterpool e sulla poca varietà sulle panchine:

How the hell do you not hire David Vanterpool and he’s right there on the bench… and has been in front office SUCCESSFULLY and on the front of a bench of a winning team SUCCESSFULLY (7 years) … and also has played a major role in the development of a dominant backcourt smdh!

Anche Towns, quindi, ha voluto dire la sua sulla situazione degli uomini di colore nella NBA e sulla varietà di coach sulle panchine:

“Non sarei corretto se non riconoscessi il grande lavoro che gli uomini di colore fanno in questa società. […] Per quanto riguarda il mio lavoro ci sono un sacco di persone che sono meritevoli di sedersi su una panchina NBA e avere l’opportunità di guidare una squadra, lasciando un segno non solo con una divisa indosso ma anche con un abito. Come ho detto, non sarei corretto se non menzionassi il lavoro fantastico svolto da David Vanterpool, non vedo l’ora che possa avere la sua occasione e mettersi alla guida di una squadra”

“Come uomo di colore, vorrei tanto vedere più persone come me a bordo campo, ma come membro della franchigia devo supportarne le scelte. Capisco come vanno certe cose, la franchigia ha fatto la scelta che pensava fosse migliore e bisogna essere professionali in questa situazione. Quindi, quando la decisione è stata presa, ho dovuto accettarla e adattare la mia mente a questa cosa, come è già successo altre volte, dare il benvenuto al nostro nuovo coach e prepararci a questo periodo di adattamento”