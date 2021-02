Ora è ufficiale: Pau Gasol ha firmato con il Barcellona

Dopo una settimana di conferme e smentite, Pau Gasol ha finalmente ufficializzato la sua firma con il FC Barcelona. L’ex giocatore dei Los Angeles Lakers torna quindi a giocare in Europa e lo farà con la maglia dei blaugrana già indossata tra il 1999 e il 2001 con cui aveva già conquistato due campionati spagnoli e una Coppa del Re.

Six-time NBA All-Star and two-time champion Pau Gasol announces he has signed with FC Barcelona of the EuroLeague.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021