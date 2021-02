NBA, Bjorkgren sui tempi di rientro di TJ Warren e LeVert

Nell’ultimo mese, il record degli Indiana Pacers è leggermente peggiorato rispetto ad un inizio di stagione dove Sabonis e compagni occupavano normalmente le posizioni di testa della Eastern Conference. Nelle ultime sette gare sono infatti arrivate ben cinque sconfitte – l’ultima nella notte per mano dei Chicago Bulls – e il roster dei Pacers, dopo la partenza di Oladipo, necessita di maggiore solidità soprattutto nel reparto degli esterni.

Proprio coach Nate Bjorkgren ha parlato dei possibili rientri di Caris LeVert e TJ Warren: il primo in attesa di fare l’esordio con i Pacers dopo l’operazione al rene, il secondo reduce da un infortunio al piede sinistro durante la gara contro i Boston Celtics del 29 Dicembre:

“LeVert sta bene. Dall’intervento ad ora ho visto un drastico cambiamento, l’ho visto muoversi e tirare in campo e sta bene. Warren è in riabilitazione, non si muove molto ma presto avrà il via libera. Comunque per entrambi i ragazzi non si può ancora definire una data precisa di rientro.”

Bjorkgren on Warren: "He's in his rehab, not moving around much yet but will get the green light soon"

Says it's too early to give a timeframe on either player.

