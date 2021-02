NBA, Kevin Durant difende Irving: “Non ascolto tutte le cavolate su di lui”

Nonostante l’andamento altalenante dei Brooklyn Nets in campionato, il clima all’interno della compagine allenata da coach Steve Nash sembra essere rilassato. Dopo l’arrivo di James Harden in città, la squadra ha raggiunto maggior consapevolezza dei propri mezzi e sta cercando la giusta chimica di squadra per raggiungere un potenziale ancora inespresso. Lo stesso discorso lo si potrebbe traslare per la coppia Durant-Irving, scesa in campo per la prima volta in questa stagione. A riguardo, KD ha parlato del suo compagno di squadra, spesso al centro delle critiche di tifosi e media:

“Kyrie giocherà in maniera efficiente quest’anno… tutte le altre stronzate che dice la gente non mi interessano, non sono mai stato concentrato sulle chiacchiere. Kyrie giocherà nella maniera più giusta e darà sempre il massimo quando sarà sul parquet.”

Parole anche di circostanza per KD che – come spesso capita – non ama il politichese per esprimere i suoi concetti. Nel frattempo Brooklyn si trova in terza posizione ad Est con un record di 15-12, ad un paio di partite di distanza da Milwaukee, 4 dalla vetta occupata dai Philadelphia 76ers.

KD was never bothered by the "talk" 🤝 pic.twitter.com/agQKlGpg5K — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 11, 2021

