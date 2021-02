Pronostici NBA, le migliori quote sulle partite dell’11 febbraio

Anche oggi c’è tanto materiale per il nostro consueto appuntamento con i pronostici NBA del giorno. Le partite in programma sono nove e non mancano le sfide interessanti come Phoenix-Milwaukee o Dallas-Atlanta. Mentre i Lakers di LeBron James saranno impegnati ancora una volta contro OKC.

Pronostici NBA oggi: le quote 11 febbraio

Gordon Hayward: Over 20.5 punti

Partiamo da un dato: nelle ultime 5 partite il buon Hayward ha chiuso oltre quota 20 punti in ben 3 occasioni. Le altre due si è limitato a 19 punti a referto. Charlotte viene da due vittorie consecutive e nella notte affronteranno i Memphis Grizzlies, quest’ultimi arrivati a 4 sconfitte di fila. Occasione per l’ala di scollinare nuovamente oltre quota 20 e riprendere la sua produzione offensiva.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.85

Quota Snai: No Bet

Quota Bwin: No Bet

Migliore Quota Hayward – Over 20.5 punti: Eurobet a 1.85

Luka Doncic: Over 1.5 triple

È vero, nel mese di febbraio lo sloveno sta facendo fatica dall’arco: nelle ultime cinque uscite, per ben 3 volte ha chiuso con una sola tripla messa a referto, sbagliando però oggettivamente tanto da dietro l’arco. Solo qualche notte fa, Doncic sembrava aver aggiustato la mira con un 7/12 dall’arco contro Golden State, prima di capitolare nuovamente ad una bomba realizzata di fronte a Minnesota. Nella notte il play dovrà affrontare Atlanta. In fondo un paio di triple sono alla sua portata, deve solo trovare il giusto flow.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.50

Quota Bwin: No Bet

Quota Snai: No Bet

Migliore Quota Luka Doncic – Over 1.5 triple: Eurobet a 1.53

Giannis Antetokounmpo: under 11.5 rimbalzi

Milwaukee alla difficile sfida contro Phoenix. Sulla carta dovrebbe essere una partita equilibrata con i Suns che arrivano da ben 3 vittorie consecutive. Ebbene, la compagine dell’Arizona, stavolta, dovrà vederla con Antetokounmpo. Quello che interessa a noi, invece, è relativamente alla sua media rimbalzi. In stagione l’attuale MVP viaggia con 11.1 rimbalzi catturati ad allacciata di scarpe e nelle ultime quattro uscite ne ha presi 12, 10, 11 e 9. Stanotte, di fronte ad Ayton, il compito potrebbe essere ancora una volta arduo. Proviamo ad andare con l’under, sapendo bene come sia un rischio.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 2.02

Quota Bwin: No Bet

Quota Snai: No Bet

Migliore Quota Antetokounmpo – Under 11.5 rimbalzi: Eurobet a 2.02

Anche qui proviamo a giocarci la quota rimbalzi, con Middleton che in stagione viaggia a 6.1 sotto i tabelloni. Anche in questo caso c’è una buona dose di rischio, poiché nelle ultime sette uscite è andato oltre quota 5 solo in due occasioni.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.55

Quota Bwin: No Bet

Quota Snai: No Bet

Migliore Quota Middleton – Overt 5.5: Eurobet a 1.55

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 1 con 5+ di scarto

Signori, i gialloviola ancora una volta contro i Thunder. Dopo averli battuti solo qualche ora fa, non senza qualche difficoltà, la squadra di LeBron James dovrebbe ripetersi, stavolta agevolmente. I gialloviola vengono da cinque vittorie consecutive e vorranno chiudere la pratica in fretta, dopo essere andati ai supplementari nelle due ultime partite. Proviamo la quota maggiorata dell’1 con più di 5 punti di distanza.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.26

Quota Bwin: 1.28

Quota Snai: 1.28

Migliore Quota Lakers vincente con più di 5 punti di scarto: Bwin a 1.28

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 2

I Pelicans vengono da una striscia positiva di 4 partite. La squadra di coach Van Gundy sembra aver trovato la quadra proprio nel mese di febbraio. Dall’altra parte i Bulls nelle ultime 10 hanno raccolto solo 4 vittorie. In realtà è un match più equilibrato di quanto si possa pensare, ma se dovessimo scegliere proveremmo a dar fiducia a Zion Williamson & co.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.68

Quota Bwin: 1.72

Quota Snai: 1.67

Migliore Quota Chicago-New Orleans – 2: Bwin a 1.72

