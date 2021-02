Pronostici NBA, le migliori quote sulle partite del 13 febbraio

Il solito appuntamento con i pronostici NBA torna con un programma composto da 11 partite. Questo ci permette di andare ad analizzare con più calma le opportunità da cogliere. Andiamo a vedere quali sono.

Pronostici NBA oggi: le quote 13 febbraio

Washington Wizards-New York Knicks: 2

I capitolini hanno annunciato per tempo il forfait di Bradley Beal, attuale miglior marcatore della NBA, il quale sarà costretto ad un turno di riposo imposto dal suo coaching staff. Senza la sua punta di diamante, la compagine di Scott Brooks punterà tutto su Russell Westbrook. Basterà? Difficile, anche perché New York non vuole perdere il treno per l’ottavo posto.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.62

Quota Snai: 1.60

Quota Bwin: 1.62

Migliore Quota: Eurobet a 1.90

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 1

In realtà stiamo parlando di un match più equilibrato del previsto. I texani arrivano sì da tre vittorie consecutive, ma devono anche fare i conti con prestazioni altalenanti dal punto di vista collettivo. Dall’altra parte NOLA vuole rialzarsi subito dopo la sconfitta con a sorpresa con Chicago. Proviamo ad andare con il talento di Luka Doncic.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.68

Quota Bwin: 1.70

Quota Snai: 1.67

Migliore Quota: Bwin a 1.70

Boston Celtics-Detroit Pistons: 1

Nelle ultime 10 partite i Celtics hanno fatto più fatica del previsto, vincendone solamente cinque. Detroit, però, non dovrebbe rappresentare un avversario ostico per la squadra di Brad Stevens. I Pistons, infatti, si trovano in ultima posizione ad Est con un record di 6-19. Nessuno come loro.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.25

Quota Bwin: 1.26

Quota Snai: 1.21

Migliore Quota: Bwin a 1.26

Chicago Bulls-LA Clippers: 2

Senza Paul George i Clippers hanno forse fatto più fatica del previsto contro Minnesota, ma è anche vero che i californiani possono sempre contare su Kawhi Leonard. Nella notte andrà in scena la sfida contro Chicago, ancora una volta senza PG13. Basta per dare favoriti i losangelini? Per noi sì.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.35

Quota Bwin: 1.36

Quota Snai: 1.27

Migliore Quota: Bwin a 1.36

LA Lakers-Memphis Grizzlies: 1

I gialloviola vengono da ben 6 vittorie consecutive, ma le ultime tre sono arrivate solo ai tempi supplementari contro squadre certamente non irresistibili. Nella notte i Lakers affronteranno i Memphis Grizzlies di Ja Morant e, ancora una volta, Anthony Davis non dovrebbe essere della partita a causa di fastidi al tendine d’Achille. Però LeBron James non sembra voler mollare il colpo.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.30

Quota Bwin: 1.32

Quota Snai: 1.30

Migliore Quota: Bwin a 1.32

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 1

Dopo la bella vittoria contro Phila, i Blazers sono attesi alla prova di forza anche contro Cleveland. Lillard ed Anthony sembrano averci preso gusto, mentre i Cavs sembrano affondare con 5 sconfitte consecutive.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.50

Quota Bwin: 1.53

Quota Snai: 1.50

Migliore Quota: Bwin a 1.53

Il buon Khris ha una media di 2.5 triple realizzate a partita, anche se – è vero – nelle ultime cinque uscite il giocatore è andato oltre quota 1 bomba a referto solo in un paio di occasioni. La qualità, in ogni caso, è purissima e la difesa di Utah, contro Antetokounmpo, potrebbe lasciare spazio oltre l’arco a Khris.

Comparazione Quote

Quota Eurobet: 1.50

Quota Bwin: No Bet

Quota Snai: 1.53

Migliore Quota: Snai a 1.53

Pronostici NBA: il nostro gruppo Telegram

Se vuoi rimanere aggiornato su quello che succede in NBA e ricevere i nostri consigli, seguiteci anche su Telegram (qui per l’accesso) dove snoccioleremo tutte le stats relativamente alle partite in programma o ai principali giocatori in azione.