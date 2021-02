NBA: Curry guida i Warriors al successo sugli Spurs ma rischia di saltare le Olimpiadi

Stephen Curry fuori dal roster di Team USA che prenderà parte alle prossime Olimpiadi? Possibile. E la causa sarebbe da rintracciare nei 32 punti segnati nella notte, nella partita vinta dai Golden State Warriors contro i San Antonio Spurs.

Ovviamente si tratta di uno scherzo. L’ultima trovata ironica di coach Gregg Popovich raccontata in conferenza stampa da Steve Kerr, coach di Golden State e assistente di Pop in Nazionale.

“A fine partita mi ha detto che stava prendendo in considerazione Steph per la squadra olimpica ma dopo il modo in cui lo ha messo in imbarazzo, è probabile che venga escluso”