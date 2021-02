Lauri Markkanen alza bandiera bianca. L’infortunio subito il cinque febbraio nella partita persa contro gli Orlando Magic si è rivelato peggiore del previsto.

Come riportato infatti da Shams Charania di The Athletic, il giocatore dei Chicago Bulls ha riportato una distorsione alla spalla destra.

Un infortunio che lo terrà lontano dai campi dalle due alle quattro settimane. Tempi confermati dalla franchigia, come comunicato dopo i risultati della risonanza magnetica.

Injury Update: Lauri Markkanen is expected to miss 2-4 weeks after an MRI confirmed his original diagnosis of a sprained right acromioclavicular joint.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 8, 2021