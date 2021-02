NBA, Damian Lillard chiaro: “Portland non è una squadra da titolo”

Brutta battuta d’arresto per i Portland Trail Blazers che nella scorsa notte hanno perso nettamente contro i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo. Da sottolineare i 46 punti subiti nel solo primo quarto che hanno indirizzato la gara su cattivi binari. Prestazione, però, che una reale contender non può permettersi di registrare, soprattutto di fronte a compagini di discreto talento come Milwaukee. Ecco spiegata tutta la delusione di Damian Lillard, il quale ha voluto lanciare un monito importante alla sua squadra, “accusandola” di non essere pronta per lottare al titolo NBA:

“Se continuiamo a difendere come abbiamo fatto dall’inizio della stagione, non avremo alcuna possibilità di vincere il titolo. Attualmente non siamo una squadra contender al titolo. Non puoi esserlo quando sei una delle peggiori difese, e questa è solo la realtà di questa situazione. Sono consapevole. Quando guardi il nostro rating difensivo ti rendi conto di dove siamo ora. Ma se guardi le nostre partite, penso vedrai subito che non è questione di impegno o mancanza di attenzione. È solo che dobbiamo essere in grado di mantenere un certo livello di intensità, concentrazione e comunicazione per tutto il match.”

È vero che la difesa dei Blazers – mentre siamo a circa il 25% della regular season – si colloca solo al 29esimo posto nella lega. Un dato preoccupante, tanto più in considerazione delle aggiunte fatte dal front office durante la scorsa offseason per cercare di migliorare la squadra anche sotto questo punto di vista (Robert Covington ad esempio, ndr).

È altrettanto chiara la situazione infortuni nel roster di Portland che sta mettendo in seria difficoltà la continuità di una squadra con un potenziale certamente definitivo. Queste le parole di Terry Stotts a riguardo:

“Nurkic è una parte importante della nostra difesa. Non voglio usare gli infortuni come scusa, ma lui è davvero un tassello essenziale del nostro piano di gioco: ha una grande presenza in difesa e ci manca. Abbiamo avuto altri infortuni con RoCo e DJ. Non è una scusa, ma penso che sia uno dei motivi per cui non siamo tra le prime 10 miglior difese NBA.”

Detto questo, la situazione di Portland non è così tragica: nonostante le difficoltà oggettive, la compagine dell’Oregon si trova in ottava posizione ad Ovest con un record di 9 vittorie e 8 sconfitte. In ogni caso, gli obiettivi fissati ad inizio stagione sono ancora molto lontani dall’essere raggiunti, e non ci sono dubbi: per lottare fino in fondo sarà necessario avere una difesa più solida.

