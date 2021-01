NBA, Anthony Davis: “Penso di fare schifo in questo momento”

Anthony Davis spesso afferma di sottoporre se stesso a grandi pressioni, questo lo porta di conseguenza a valutare negativamente il proprio apporto di squadra. Dopo la vittoria nella scorsa notta dei suoi Los Angeles Lakers ai danni dei Milwaukee Bucks, AD ha chiuso con una prestazione da 18 punti, 9 rimbalzi e 6 assist con due stoppate e il 44 percento al tiro. Si tratta della quinta partita di fila con meno di 20 punti a referto, mentre lo scorso anno la sua striscia più lunga in questo senso era durata 3 partite. Queste le sue parole a fine gara:

“In questo momento sono duro con me stesso, penso che stia facendo schifo. Non segno canestri che dovrei realizzare. Non riesco ad essere efficace come voglio. In ogni caso, la nota positiva è che son rimasto aggressivo lungo tutto il corso del match, essendo una minaccia in post basso. Questo ha permetto ai miei compagni di essere aperti per un buon tiro.”