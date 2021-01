NBA, la tripla di Cole Anthony regala il successo ai Magic: “Devo fare molta strada”

Nella notte NBA gli Orlando Magic hanno ritrovato la vittoria dopo sei sconfitte consecutive. Contro i Timberwolves, decisiva la tripla di Cole Anthony allo scadere. Il rookie da UNC, che si presentava alla partita con un 22.4 % da tre, ha realizzato tutti i tre tentativi da oltre l’arco, due dei quali in un momento cruciale della contesa.

Il commento di Cole Anthony, protagonista del match, a fine gara:

“Ho visto arrivare il pallone. Non me l’aspettavo, ma avrei fatto tutto il possibile per aiutare la squadra a vincere. Ho palleggiato in direzione verso l’angolo e mi sono detto: ‘Ok, non arriverò al ferro, ma posso tirare da tre punti. Dopo aver tirato, ho visto la palla attraversare la retina. È stato bello. Non sono nemmeno vicino al livello a dove vorrei trovarmi. Ho ancora molta strada da fare. Dopo 15 partite, posso dire che ho imparato tanto, ma mi resta da imparare il doppio rispetto a quanto fatto finora, da compagni, allenatori e avversari.”