NBA, rimandata Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies

La Lega ha deciso di rimandare la partita di questa notte tra i Portland Trail Blazers e i Memphis Grizzlies a causa dei protocolli anti covid. A darne notizia il buon Adrian Wojnarowski. Sempre secondo il giornalista di ESPN, il possibile contatto – con rischio focolaio – sarebbe stato accertato tra le fila della franchigia del Tennessee.

The contact tracing is focused on Memphis' side, sources tell ESPN. https://t.co/QKZrkWiaNf — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 20, 2021

Con l’incontro di stasera, sale a 16 il numero di partite rimandate a causa della pandemia. Un numero alto, che tuttavia rimane, per ora, sotto controllo e non sta danneggiando in maniera considerevole l’andamento del campionato NBA. Gli stessi protocolli messi in atto dalla Lega sembra stiano funzionando, impedendo la trasmissione del virus tra giocatori e soggetti esterni.

Ci sono stati alcuni casi che hanno evidenziato alcune lacune gravi, come quello di Seth Curry annunciato positivo durante a partita in corso, ma nel complesso il sistema sembra tenere. Da capire ora l’entità del contagio in casa dei Memphis Grizzlies e se questo fermerà la squadra per diversi incontri o se sarà in grado di schierare comunque un numero sufficiente di giocatori in campo.

Una notizia che non piacerà alla dirigenza dato l’attuale momento della squadra. I Memphis Grizzlies, infatti, hanno appena riaccolto la giovane stella Ja Morant, dopo che il playmaker aveva saltato l’inizio di stagione causa infortunio. Con l’aggiunta poi del momento di forma dei Grizzlies, i quali avevano resistito egregiamente all’assenza di Morant con un record di sette vittorie a fronte di sei sconfitte.

Poter riaccogliere il Rookie of The Year 2020 in questo momento di forma, avrebbe sicuramente giovato. Anche perché con la stagione estremamente corta che Lega ha organizzato quest’anno, poche partite potrebbero compromettere la corsa ai Playoff. Resta quindi da capire l’entità del problema e quanto questo influirà sulla squadra.

