La NBA annuncia nuove misure: le interazioni tra giocatori avversari saranno limitate

Nelle ultime settimane sono state in totale ben 16 le partite NBA rinviate. Per questo motivo la lega ha deciso di adottare nuove misure per contrastare il più possibile il contagio tra i giocatori.

Secondo quanto affermato da Shams Charania, infatti, a partire dalle prossime partite saranno disposte le guardie di sicurezza delle squadre presenti a metà campo, con lo scopo di limitare il contatto tra i giocatori avversari.

Beginning tonight, NBA teams’ security will be stationed at halfcourt for compliance of rules regarding pre- and post-game interactions, the league informed teams. NBA and NBPA agreed on players maintaining six feet of distance, refraining from hugs/handshakes, and wearing masks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2021