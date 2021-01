Risultati NBA: Giannis vince contro Luka, successi anche per Celtics e Lakers

(6-6) Orlando Magic 97-124 Boston Celtics (8-3)

Dopo una settimana di stop forzato e tre partite rinviate dopo l’esito positivo del tampone fatto ad alcuni giocatori, i Celtics sono scesi di nuovo in campo vincendo in modo netto contro gli Orlando Magic. Senza Tatum, Robert Williams e Carsen Edwards, ancora all’interno dei protocolli Health and Safety della NBA, Jaylen Brown guida Boston con 21 punti e otto assist in 25 minuti sul parquet.

A splendid night from our @Gatorade Player of the Game, Jaylen Brown. pic.twitter.com/irUisqSPGW — Boston Celtics (@celtics) January 16, 2021

Tra i Celtics, buone prestazioni anche quelle di Jeff Teague (17 punti) e, dalla panchina, Semi Ojeleye (18 punti e sei rimbalzi) e Payton Pritchard (16 punti e 4/8 da tre). Per Orlando si tratta invece della quarta sconfitta consecutiva dopo un ottimo inizio di stagione. I Magic mandano in doppia cifra cinque giocatori, tra cui Aaron Gordon (17 punti), Dwayne Bacon, Vucevic e Cole Anthony, tutti a 15 punti segnati.

(5-8) New York Knicks 103-106 Cleveland Cavaliers (6-7)

Due delle squadre più interessanti delle prime settimane di stagione, Knicks e Cavs si sfidavano per la seconda volta in regular season. Dal primo matchup era uscita vincitrice la compagine di New York, ma questa notte i Cavaliers si sono rifatti, vincendo una partita molto combattuta. Con il backcourt formato da Sexton e Garland assente per infortunio da ormai una diecina di giorni, il miglior giocatore di questa Cleveland è Drummond, che nella partita contro New York mette a referto una doppia doppia da 33 punti e 23 rimbalzi. Ottima partita anche per Cedi Osman con 25 punti e 10/20 dal campo. Ai Knicks non bastano un Randle da 28 punti, un RJ Barrett e da 20 e un sorprendente Immanuel Quickley con 23 punti in uscita dalla panchina.

(6-5) Dallas Mavericks 109-112 Milwaukee Bucks (9-4)

La partita tra Mavs e Bucks era prima di tutto lo scontro tra i due frontrunner per il premio di MVP di questa stagione: Doncic e Antetokounmpo. Ma Mavs vs Bucks era molto più di questo. Era, ad esempio, anche la seconda partita di Porzingis in stagione. Alla fine dei 48 minuti ad avere la meglio sono stati i Milwaukee Bucks grazie ai 31 e 9 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 25 punti di Middleton.

Khris came up clutch with 25 points along with 8 rebounds and 6 assists.#FearTheDeer pic.twitter.com/YPW7YNRKUj — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 16, 2021

Da segnalare per i Bucks anche un Brook Lopez in doppia doppia (11 punti e 11 rimbalzi) e un Jrue Holiday importante in attacco (16 punti e 7/15 dal campo) e in difesa. Per i Mavs, Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 28 punti, 13 assist e nove rimbalzi, mentre Porzingis mette a referto 15 punti e 10 rimbalzi. Buona anche la performance di Tim Hardaway Jr. (22 punti e 4/9 dall’arco).