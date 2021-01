NBA, Bradley Beal avverte Washington: “Sono stufo di perdere”

Ancora una sconfitta in casa Washington Wizards. Nella notte, la compagine capitolina ha dovuto cedere di fronte ai Chicago Bulls con il risultato di 133-130. Nonostante l’arrivo di Russell Westbrook in città, Washington non ha ancora trovato la giusta chimica di squadra per il primo successo stagionale. La frustrazione in casa Wizards sembra crescere, nuovamente, di giorno in giorno. Bradley Beal, l’altra stella della franchigia di Washington DC, nel post-partita ha rilasciato le seguenti parole a corredo della sconfitta:

“Sono stufo, anzi siamo stufi di perdere. Tutti sono arrabbiati. Ma in senso positivo, siamo stufi. Non vogliamo vittorie “morali” perché giochiamo bene. Devo fare meglio in campo. Devo essere più freddo nei finali di partita. Se ho parlato con il GM? Dai ragazzi! Abbiamo giocato solo 5 partite. Non è successo nulla. Sheppard (il GM, ndr) non mi ha detto nulla, né Scott Brooks. Dobbiamo solo fare i giusti progressi con i ragazzi che abbiamo in roster. Non possiamo avere la scusa del “non abbiamo abbastanza talento” o cose del genere. Penso che questa sia una stronzata. Siamo tutti in NBA per una buona ragione. Tutti sono pagati per essere qui e giocare al meglio. Abbiamo il miglior lavoro del mondo. Non c’è motivo per non essere pronti per ogni partita. Andiamo avanti con quello che abbiamo e vediamo cosa succede.”

Bradley Beal ha terminato la partita con 28 punti e 8/19 dal campo, registrando però una sanguinosissima palla persa negli ultimi secondi che hanno decretato la vittoria finale per Chicago. Se l’attacco non è andato male – con 130 punti messi a referto e un’altra tripla doppia per Russell Westbrook da 22, 10 rimbalzi e 11 assist – la difesa è stata catastrofica come confessato da Rui Hachimura:

“Ovviamente il nostro problema è la difesa. Concediamo canestri facili. Poi hanno tirato molti tiri liberi. Loro si sentivano troppo a proprio agio in tutto ciò che facevano. Ed è colpa nostra.”

Intanto, però, il record di Washington dice 0-5.

