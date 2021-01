NBA, i Los Angeles Lakers potrebbero visitare la Casa Bianca dopo l’insediamento di Biden

I Los Angeles Lakers non hanno preso parte alla tradizionale cerimonia alla Casa Bianca per la squadra vincitrice del Titolo NBA. LeBron James e compagni non hanno voluto incontrare il presidente Donald Trump. Tuttavia, la squadra vincitrice del Titolo NBA 2020, potrebbe cambiare idea. Secondo, Chris Haynes di Yahoo Sports, i Lakers avrebbero intenzione di visitare la Casa Bianca dopo l’insediamento di Joe Biden.

Lakers are 'looking forward to reconvening' tradition of visiting the White House to celebrate their championship once Joe Biden is sworn in, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/mfOwMcpFij — Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2021

Secondo fonti interne alla NBA, i Los Angeles Lakers avrebbero piacere di incontrare il nuovo presidente. I principali ostacoli a questa cerimonia posticipata sono di natura logistica. Biden inizierà il suo mandato il 20 gennaio. Chiaramente il neo-presidente sarà molto impegnato. Inoltre, anche i Lakers devono fare i conti con un calendario molto fitto.

La soluzione migliore sarebbe quella di far coincidere la visita con la partita contro gli Washington Wizards. Per ora la NBA ha rilasciato solo la prima parte del calendario. Tra le partite già programmate, non figura, per il momento, una trasferta dei Lakers a Washington. Infine, i campioni in carica dovranno fare i conti con i protocolli anti-Covid. Al momento non si sa se lo staff della Casa Bianca è intenzionato a consentire visite da parte di gruppi così numerosi.

Durante l’amministrazione Trump, nessuna squadra NBA ha visitato la Casa Bianca. L’ultimo team a farlo furono i Cleveland Cavaliers di LeBron James, nel 2016. Lo stesso LeBron ha sostenuto pubblicamente la campagna elettorale di Biden.

Però, per il momento nulla è sicuro. I Los Angeles Lakers avrebbero comunque palesato l’intenzione di riprendere questa tradizione decennale.

Leggi anche:

NBA, Kyle Lowry contro Trump: “Quell’uomo è un criminale”

Mercato NBA, New York Knicks in procinto di firmare Taj Gibson

NBA, Draymond Green attacca gli estremisti pro-Trump: “Sono dei fottuti terroristi”