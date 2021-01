NBA, Draymond Green attacca gli estremisti pro-Trump: “Sono dei fottuti terroristi”

L’ala dei Golden State Warriors Draymond Green si è espressa sull’assalto del Congresso USA da parte dei sostenitori pro-Trump. Ecco quanto riferito a KNBR dopo la sconfitta degli Warriors contro i Los Angeles Clippers:

“Entrare in un edificio e sfondare finestre distruggendo tutto: non è stata una protesta, ma un attacco terroristico.”

Green si è anche espresso sul comportamento della polizia, che non è riuscita a contenere l’assalto dei manifestanti:

Anche la star dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokunmpo è intervenuta sull’argomento. Il greco si è così espresso:

“Mentre io sto giocando a basket, mio figlio crescerà in questo paese e mio figlio è nero. E non posso immaginare che mio figlio potrà rimanere coinvolto in quello che vedo alla TV. Finché sarò al mondo, farò di tutto per migliorare questa situazione.”