Mercato NBA, New York Knicks in procinto di firmare Taj Gibson

I New York Knicks hanno iniziato bene questa stagione NBA. Al momento, la squadra di coach Tom Thibodeau ha un record di cinque vittorie e tre sconfitte. Niente male per una franchigia che negli ultimi anni ha bazzicato solo nei bassifondi. Tuttavia, la dirigenza dei Knicks non sembra accontentarsi, ed ha in mente un rinforzo nel frontcourt. Il giocatore designato sarebbe Taj Gibson, secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic.

New York is creating roster space to re-sign Taj Gibson, who's a Brooklyn native and has played for head coach Tom Thibodeau in Chicago and Minnesota. Knicks are off to a strong start at 5-3. https://t.co/tJkFNONyCN — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

Taj Gibson è una vecchia conoscenza di coach Thibodeau. Il lungo 35enne ha giocato per l’attuale coach dei Knicks per molte stagioni. I due si sono incontrati per la prima volta ai Chicago Bulls, dove hanno condiviso lo spogliatoio con giocatori del calibro di Derrick Rose, Joakim Noah e Jimmy Butler. Durante questo periodo hanno sempre partecipato ai Playoff. Successivamente, Thibodeau è passato ai Minnesota Timberwolves. Taj Gibson ha raggiunto il coach durante la free agency 2017, trascorrendo due stagioni in Minnesota.

I New York Knicks devono far fronte a un gran numero di infortuni. Tra i lunghi, attualmente, sono indisponibili Obi Toppin, Omari Spellman e Nerlens Noel. La franchigia della Grande Mela ha al momento circa 18 milioni di dollari disponibili. Durante l’offseason, Jalen Rose si è tenuto lontano da spese folli, mantenendo un’ottima elasticità salariale.

Gibson ha già giocato per i New York Knicks durante la scorsa stagione. Il lungo ha iniziato in quintetto ben 56 partite. Gibson ha mantenuto una media di 6.1 punti, 4.3 rimbalzi e 0.8 assist a partita. Secondo molti, il giocatore ex Bulls ha avuto una buona influenza sul gioiellino Mitchell Robinson.

Secondo il New York Post, i Knicks avrebbero intenzione di avviare delle trattative anche con Tyson Chandler. Il 38enne è attualmente free agent. Chandler è un ex conoscenza di casa Knicks, avendo giocato per tre stagioni nella Grande Mela.

