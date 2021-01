NBA, Kevin Durant: “Milos Teodosic è il miglior passatore che abbia mai visto”

Kevin Durant ha giocato nel corso della sua carriera con eccellenti playmaker, come Stephen Curry e Russell Westbrook. Nonostante ciò, il miglior assistman contro cui abbia mai giocato è stato Milos Teodosic.

La star dei Brooklyn Nets è intervenuta commentando su Instagram un video degli highlights del giocatore della Virtus Bologna in Eurolega. Secondo Durant, il serbo è il miglior passatore con cui sia stato insieme sul campo da gioco.

Parole molto sorprendenti quelle espresse dal due volte campione NBA. Infatti i due si sono incontrati solamente una volta nel corso della regular season in NBA. In quell’occasione, gli Warriors di Durant (autore di 24 punti e 8 assist), sconfissero i Clippers di Teodosic, che fornì solamente due assist ai compagni.

Probabilmente il serbo impressionò Durant nel corso delle Olimpiadi di Rio del 2016, quando gli USA sconfissero proprio la Serbia in finale. Sfortunatamente l’avventura di Teodisic in NBA fu di breve durata, ma questo non ha influito sul giudizio espresso da Durant.

