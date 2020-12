NBA: nuovo infortunio per Danilo Gallinari

Se lo immaginava sicuramente diverso questo avvio di stagione Danilo Gallinari. Il portacolori azzurro infatti sembra avere un conto aperto con la sfortuna tanto che, dopo aver saltato due partite per un infortunio al piede sinistro, nella notte del suo rientro è stato costretto nuovamente a fermarsi. Dopo soli tre minuti dall’inizio della sfida con i Brooklyn Nets, in una lotta a rimbalzo con Kyrie Irving, Gallinari si è procurato una distorsione alla caviglia destra.

Gli Atlanta Hawks, che hanno perso la partita per 145-141, non hanno ancora reso noti i tempi di recupero ma è verosimile immaginare che non saranno brevi. L’azzurro infatti è sembrato molto dolorante quando è rientrato in panchina e ciò non lascia presagire niente di buono. Pur essendo un infortunio non troppo grave, i tempi per il completo recupero, sono solitamente abbastanza lunghi. Seguiranno aggiornamenti.

