NBA, Dinwiddie sul suo infortunio: “Saltare tutta la stagione? Forse no”

Erano e sono tutt’ora moltissime le attese per i Brooklyn Nets, una delle squadra con più fari puntati addosso in questo inizio di stagione NBA. Le aspettative sono molte, specialmente dopo le recenti prestazioni di Kevin Durant e Kyrie Irving, i quali hanno mostrato di essere molto in forma nonostante il lungo tempo passato ai box.

Il primo duro colpo per la franchigia, però, è già arrivato. Spencer Dinwiddie ha subito un grave infortunio al ginocchio, che probabilmente lo terrà lontano dal parquet per tutta la durata della regular season.

Si libera così un posto nel quintetto titolare dei Nets, ma il dolore per l’assenza del giocatore si è sentito maggiormente all’interno dello spogliatoio. Fra tutti, Caris LeVert in particolare ha dedicato alcune parole per il compagno di squadra:

“Il suo infortunio è grave, Spencer è come un fratello. Abbiamo costruito forti legami negli ultimi anni. Quindi sono con lui e gli mando le mie preghiere. Gli ho parlato prima e sembra essere di buon umore. Sto davvero pregando per lui e di sicuro giocheremo tutti per lui per durante la stagione”.

Il giocatore dovrà inevitabilmente sottoporsi ad un intervento chirurgico, saranno poi da stabilire i tempi di recupero e i programmi di allenamento. Nel frattempo anche Coach Steve Nash ha parato della situazione, mostrando comunque un po’ di ottimismo:

“Sono profondamente addolorato per Spencer. È un duro colpo per lui e per noi. Certo, è un giocatore incredibile che è in grado di assumere più ruoli. Inoltre è un atleta di alto livello. Ci mancherà davvero. Ma la cosa più importante è che pensiamo tutti a lui, speriamo che possa tornare sano con noi in campo. Non abbiamo ancora parlato. L’ho chiamato ma non ha risposto. Ci siamo scambiati alcuni messaggi e mi è sembrato molto ottimista, è già pronto per questa sfida. Spencer è così, combatterà il più possibile. Sarà migliore che mai quando tornerà”.

Ora sarà compito dell’allenatore trovare il giocatore giusto in grado di coprire il posto lasciato da Dinwiddie. Sono molti i nomi che possono fare il salto di qualità, ciò che influenzerà maggiormente le scelte di Coach Nash saranno sicuramente le prestazioni e i risultati in campo.

Nonostante tutto0, le parole di Spencer Dinwiddie in merito all’infortunio sono state molto forti e confortanti. Non è la prima volta infatti che il giocatore subisce un intervento del genere e ha spiegato cosa pensa in un lungo post su Instagram:

“Ci siamo: ho una rottura parziale del legamento. Non ci sono altri danni strutturali e la cartilagine è intatta, a riprova che il lavoro che ho svolto in questi anni mi ha permesso di proteggermi. La diagnosi preoperatoria dice che l’operazione sarà semplice. Il periodo post-operatorio durante il quale non sarò in grado di portare pesi non dovrebbe essere troppo lungo. Mi hanno detto che il mio ginocchio sembra molto più giovane di quello di un tipico 27enne. Ora rimane una questione: salterò la corsa al titolo dei Nets? Ecco la mia risposta: l’abbiamo già visto, possono accadere cose folli”.

