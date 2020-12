NBA, Andre Drummond: “Emozionante tornare a Detroit”

Andre Drummond è tornato a Detroit, ma stavolta da avversario. Il centro dei Cleveland Cavaliers è stato uno dei giocatori più importanti di questi ultimi anni in Michigan. Tuttavia la franchigia non ha mai creato un progetto per poter tentare di vincere il titolo e Drummond ha cambiato aria, finendo in Ohio.

Andre Drummond non ha nascosto l’emozione di tornare sul parquet dei Pistons. Queste le parole del centro:

“Ho provato tantissime emozione nel tornare qui. È stato emozionante essere nuovamente a Detroit. Tornare in questa arena, ma stavolta da avversario. Ho avuto tantissimi ricordi, ho rivissuto momenti importanti. Poi, però, una volta sul parquet ho messo da parte ogni cosa e abbiamo vinto una partita difficile.”

I Cavaliers hanno giocato un’ottima partita. Drummond ha dato un enorme contributo alla causa. Alla fine del match le sue statistiche hanno parlato chiaramente: in 44 minuti ha segnato 23 punti, catturando 16 rimbalzi e producendo 5 assist. Il tutto condito anche da 4 palle rubate e 3 stoppate.

Cleveland è partita col piede giusto, vincendo le prime due partite. La prossima partita sarà un test importante, nel quale sfideranno i Philadelphia 76ers.

