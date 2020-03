I 10 marcatori All-Time dei New York Knicks

Se i Los Angeles Lakers sono considerati la franchigia vincente per antonomasia, a fare esattamente da contraltare ci sono i New York Knicks. Pur essendo universalmente riconosciuta quasi come nessun altra squadra, non può però vantare un passato brillante, come le sue sorelle più blasonate.

A causa dei suoi numerosi fallimenti, conditi da reiterate ricostruzioni, si è venuta a creare negli anni la nomea di squadra disorganizzata, pur disponendo, più di una volta, di numerose stelle.

Andiamo dunque a vedere chi fa parte della top 10 dei marcatori All-Time dei New York Knicks.

10. Bill Bradley – 9.217

C’è un pezzo di Italia nella storia del primo giocatore in lista, Bill Bradley. Dopo essersi diplomato a Princeton, infatti, la sua prima esperienza professionistica prese la direzione del vecchio continente, nell’allora Simmenthal Milano.

Grazie al contributo del cestista statunitense, la squadra giunse alla finale di Coppa dei Campioni nel 1966 contro lo Slavia Praga, dove si laureò campione continentale al primo tentativo. La sua avventura italiana coincise però solo con quella stagione: a fine anno ritornò negli Stati Uniti, per poter giocare tra le fila dei New York Knicks il resto della sua carriera.

I suoi 9.217 punti e i due titoli NBA del 1970 e 1973 sono però paradossalmente solo uno spicchio della sua vita: durante tutta la sua carriera infatti, Bill Bradley utilizzò la sua fama per richiamare l’attenzione su numerosi problemi sociali e politici, spendendosi in prima persona per affrontare con giornalisti, pubblici funzionari e accademici i problemi della sua comunità.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Bill Bradley concentrò le proprie risorse nella sua vocazione pubblica, scendendo nel campo della politica, fino ad essere eletto senatore del New Jersey per il Partito Democratico.