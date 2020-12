Domani notte sarà tempo di ritorno in campo per Kevin Durant. Fermo in gara ufficiale da giugno 2019, l’ala dei Brooklyn Nets tornerà finalmente ad assaggiare il parquet della regular season NBA. Gli avversari? Per uno scherzo del destino (o perché la lega ci vede benissimo, ndr) saranno i Golden State Warriors. I californiani tornano d’attualità per KD, in una sfida che ricorda inevitabilmente i cari vecchi tempi. Con la maglia degli Warriors, il nativo di Washington ha conquistato 2 titoli NBA storici. Queste le parole di Durantola intervistato ai microfoni di NBC Bay Area:

“Mi sento ancora con qualche mio ex compagno. Ho visto Draymond recentemente. Ci siamo visti in un ristorante. È stato bello vedere lui e la sua famiglia. Ho parlato con Steph un paio di volte. È bello vedere che, anche da lontano, stanno tutti bene e rendersi conto che questi i legami che abbiamo creato non saranno mai spezzati, indipendentemente dalle maglie che indossiamo, indipendentemente dalla parte del paese in cui viviamo. Da Shaun [Livingston] ad Andre [Iguodala], JaVale [McGee], Steph, Klay, Jordan Bell , Omri [Casspi], Nick Young. Tutti i ragazzi con cui hai vinto un campionato e con cui hai fatto lunghe corse Playoff, avrai sempre un legame diverso rispetto ad altri. Sono davvero grato della possibilità di aver giocato nella Bay Area e sarò sempre un Warrior nel mio cuore.”

La sfida tra Brooklyn Nets e Golden State, per l’opening night NBA, andrà in scena tra martedì e mercoledì notte all’1.00. Ritorna in campo Kevin Durant.

