NBA, Rajon Rondo su LeBron James: “Negli ultimi 2 anni ho visto il meglio del meglio”

Dopo aver trascorso un paio di stagioni ai Los Angeles Lakers, alla corte di LeBron James e, successivamente, Anthony Davis, Rajon Rondo ha lasciato il suo porto sicuro per sposare il progetto (o forse il contratto) dei nuovi Atlanta Hawks. Il playmaker, durante il podcast “All The Smoke” condotto da Matt Barnes, è quindi tornato sull’esperienza vissuta in California, parlando in maniera positiva dei traguardi raggiunti:

“È stata una bella esperienza. Ho imparato molto su come adattarmi in campo. Cosa ho imparato da LeBron James? Studiavo il suo cervello, osservavo il suo corpo lavorare, osservavo il modo in cui si muoveva. Quando guardavo i video guardavo cose su me stesso, ma anche su di lui e AD per capire dove volevano la palla, in che posizione erano più decisivi. Giocare con lui e avere l’opportunità di entrare nella sua testa ogni giorno è stato bello. Tutte queste caratteristiche lo hanno portato ad essere ancora così dominante per il suo 17esimo anno. È stato bello vederlo da vicino. Qualcosa di fantastico. Ho giocato con molti giocatori d’élite di alto livello, forse 15 che potrebbero essere probabili Hall of Famer, ma vedere il meglio del meglio è stata un’esperienza clamorosa negli ultimi due anni.”

