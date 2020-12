NBA Preseason, LeBron ed AD vincenti alla prima, buona prova di Denver contro Portland

Quattro partite nel palinsesto di ieri per la Preseason NBA, che hanno visto protagonisti soprattutto i Lakers campioni in carica, con il ritorno delle due stelle LeBron James ed Anthony Davis, e i Denver Nuggets che tanto hanno saputo stupire negli ultimi Playoff. Buono spettacolo in tutte le partite, nonostante le restanti due gare mettessero davanti squadre che faticheranno a trovare risultati nella prossima Regular Season.

Phoenix Suns 107-112 Los Angeles Lakers

I Suns perdono per la terza volta di fila, non un buon segno per la nuova squadra di Chris Paul. Se gli avversari sono questi Lakers però, il risultato può anche essere perdonato. La squadra di coach Vogel gira bene, e lascia spazio praticamente a tutti, in particolare è Kyle Kuzma a prendersi la scena. 23 punti e 4/8 da dietro l’arco in circa 32 minuti, sono uno score interessante per un giocatore da cui ci si aspetta il salto di qualità. Assieme a lui in quintetto, LeBron ha messo dentro 11 punti e 4/10 al tiro in 15 minuti, AD gioca circa lo stesso minutaggio con 10 punti e 4 rimbalzi, affiancato da Marc Gasol in una configurazione parecchio alta.

Stupisce ancora una volta Talen Horton-Tucker, che continua a meritarsi l’appellattivo di rivelazione, in gialloviola. 18 punti e 5 rimbalzi con 7/11 al tiro sono un ottimo score, e il giocatore sembra voler fare di tutto per guadagnarsi minuti importanti.

Per i Suns stupisce ancora la mancanza di grandi prestazioni da parte di Chris Paul, che alle statistiche si presenta con 8 assist, 8 rimbalzi e 5 palle perse. Lo score al tiro è pessimo, con 1/6 e 4 punti totali. Il migliore in maglia Suns continua ad essere Deandre Ayton con 21 punti e 9 rimbalzi, troppo poco per pensare di vincere la partita.

Denver Nuggets 126-95 Portland Trail Blazers

I Nuggets a valanga contro i Trail Blazers, in una sfida che ha davvero poco da raccontare, se non della dominazione da parte Jokic e compagni. Denver rimane in vantaggio per tutte le frazioni di gioco, chiudendo con ben 31 punti di scarto. Nikola Jokic va vicino alla tripla doppia, mette a segno 12 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. A seguire Paul Millsap con 18 punti e Jamal Murray con 16. Dall’altra parte stecca la coppia Lillard-McCollum, autori di 27 punti in due, tirando entrambi con solo il 5/14 dal campo. Miglioramenti da Robert Covington che mette a segno 15 punti, e da Enes Kanter con 14, appaiato a Carmelo Anthony.

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 103-124

Per la gara che mette davanti ad OKC il suo ex coach Billy Donovan, Chicago vola sulle ali del suo backcourt. Zach LaVine e Coby White mettono assieme 51 punti, in una partita pressoché dominata dai Bulls. White segna 27 punti, 5/8 da tre mentre LaVine ne mette dentro 24 punti, con un ottimo 9/14 dal campo.

Segnali di miglioramento dalla quarta scelta al draft, Patrick Williams, che conquista il posto in quintetto e non delude, con 13 punti e 7 rimbalzi al tabellino. Dall’altra parte fa il suo primo ingresso in campo in maglia Thunder, Al Horford, unico veterano in una squadra che per il momento ha davvero poco materiale a disposizione. 15 punti e 7 assist per lui, affianco dai 12 di Shai Gilgeous-Alexander. Entrambi non giocano parecchi minuti a causa delle rotazioni parecchio ampie del coach Donovan.

New York Knicks 100-93 Cleveland Cavaliers

Ancora un successo per la truppa di Thibodeau, che fa 2/3 in preseason fino ad ora. La prova dimostra una certa maturità dei Knicks, che vincono in rimonta nell’ultimo quarto, dopo aver subito un parziale di -14. Prestazioni collettiva dei newyorkesi, con quasi tutto il quintetto in doppia cifra, aperto da Julius Randle con 18 punti e chiuso da Mitchell Robinson con 13 punti e 10 rimbalzi in doppia doppia. Nel mezzo i punti di RJ Barrett e Kevin Knox aiutano la squadra a vincere la partita.

I Cavs convincono ancora con il quintetto titolare, mentre sembra essere la panchina il punto debole. Ancora una volta è Andre Drummond a comandare con una doppia doppia da 18 punti e 14 rimbalzi, conditi anche da 5 assist.