NBA, Steve Nash su Kyrie Irving: “È un piacere allenarlo”

Negli ultimi giorni il rapporto tra Kyrie Irving e i giornalisti è peggiorato ulteriormente. Il playmaker si è sempre mostrato insofferente verso le interviste e ha rifiutato di parlare con la stampa sin dall’inizio della stagione.

Nonostante ciò, il nuovo allenatore dei Brooklyn Nets Steve Nash è rimasto colpito dal grande talento del suo playmaker. Il canadese ne ha parlato in questi termini al New York Post:

“In preparazione si è comportato molto bene, giocava ad altissimo livello e ha mostrato doti da leader. Mi piace allenarlo, è davvero fantastico. Qualora cercasse un confronto, sarei felice di farlo. Per il momento non c’è stata alcuna conversazione su questo aspetto.”

Nash è soprattutto concentrato sulla prossima stagione:

“A essere onesto, sto cercando di imparare al meglio il mio mestiere in questo momento. Sono concentrato sulla creazione di nuovi schemi tattici. Sto preparando il programma e analizzo molti video ogni giorno. Dunque non ho molto tempo libero per seguire ciò che accade fuori dal campo.”

Sicuramente la situazione di Irving non è facile da risolvere per un allenatore alle prime armi. Staremo a vedere come Nash riuscirà a relazionarsi con Uncle Drew in futuro.

