NBA, Nikola Jokic: “Denver non ha ancora il giusto rispetto”

Nella giornata di oggi, Nikola Jokic ha parlato durante il Media Day organizzato via Zoom Call dai Denver Nuggets. Il serbo, incalzato dalle domande dei giornalisti, ha sostenuto come i Nuggets non abbiano ancora ottenuto il giusto rispetto all’interno della NBA, anche dopo la clamorosa vittoria negli scorsi Playoff contro i Los Angeles Clippers:

“Denver merita maggior rispetto. Anche ora stiamo ancora parlando di come hanno perso i Clippers durante la scorsa postseason e non di come abbiamo vinto noi, di squadra. Solo perché qualcuno non ci rispetta non significa che ascoltiamo le sue opinioni. Sappiamo quanto siamo bravi. Cosa mi aspetto in questa nuova stagione? Solo di fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, vogliamo fare qualcosa di grande per la franchigia. Chiaro, la mia aspettativa è quella di ripetere l’anno passato… anzi, ad onor del vero ogni stagione mi aspetto di poter lottare per il titolo. Però, oggettivamente, mi piacerebbe ripetere il percorso che abbiamo fatto qualche mese fa.”