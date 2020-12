NBA, ritiro in vista per Joakim Noah

Dopo essere stato rilasciato dai Los Angeles Clippers, nella giornata di ieri, Joakim Noah starebbe seriamente pensando al ritiro. A far circolare la notizia, riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN, è stato l’agente del giocatore Bill Duffy che ha dichiarato:

“Joakim ha avuto una carriera meravigliosa. A partire dai due titoli nazionali con l’Università della Florida fino al premio come Difensore dell’Anno della NBA. È stato uno dei giocatori con più passione visto nel nostro sport: per me è stato un onore rappresentarlo durante il suo viaggio”

Nona scelta assoluta al Draft del 2007, Noah ha passato gran parte dei suoi 13 anni di carriera NBA con la maglia dei Chicago Bulls di cui è leader assoluto per rimbalzi offensivi e terzo per stoppate e triple doppie. Durante il suo periodo nella Windy City, oltre al già citato premio come Difensore dell’Anno, è stato selezionato per tre volte in un quintetto All-Defensive, convocato per due All-Star Game e incluso addirittura nel primo quintetto All-NBA.

Prima dell’ultima stagione (5 partite a 2.8 punti e 3.2 rimbalzi, in 10 minuti di impiego medio) ai Clippers, il prodotto da Florida ha avuto parentesi poco felici anche con le maglie di New York Knicks e Memphis Grizzlies.

