Mercato NBA: Reggie Jackson torna ai Clippers

Dopo la firma di Nicolas Batum, i Los Angeles Clippers puntellano il roster con Reggie Jackson che, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN firmerà un contratto annuale.

Per Jackson si tratta di un ritorno. Il natio di Pordenone infatti era arrivato a Los Angeles, dai Detroit Pistons, con cui aveva giocato per 5 anni, lo scorso febbraio. In maglia Clips ha fatto registrare 17 presenze per una media di 9.5 punti (con il 41.3% da 3). 3.2 assist e 3 rimbalzi.

Prodotto di Boston College è stato scelto al Draft del 2011, dagli Oklahoma City Thunder, come ventiquattresima scelta assoluta.

