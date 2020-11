Il futuro di Isaiah Thomas potrebbe prendere una improvvisa sterzata verso in California, soprattutto nella zona di Los Angeles, sponda Clippers.

A far virare l’interesse del giocatore verso la West Coast è stato lo scambio di messaggi con Kendrick Perkins.

L’ex giocatore NBA infatti ha invitato i Los Angeles Clippers a concedere a Thomas l’opportunità di dimostrare il suo valore.

Invito che di certo il playmaker non declinerebbe oggi.

Le ultime tre stagioni di Isaiah Thomas in NBA sono state un vero e proprio calvario.

Dopo l’infortunio all’anca, il giocatore non è più stato in grado di esprimersi ai livelli messi in mostra ai Boston Celtics.

L’ultima apparizione di Isaiah Thomas in NBA è ascrivibile alla passata stagione.

Con la casacca degli Washington Wizards, il due volte All-Star ha disputato 40 partite, collezionando una media di 12 punti e 3 assist.

