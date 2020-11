G League, allo studio l’ipotesi di una bolla

Dopo l’esperienza della NBA a Orlando, anche la G League starebbe pensando di costituire una propria bolla.

Come riportato da Marc Stein del New York Times, la lega di sviluppo sarebbe intenzionata a riproporre le stesse modalità utilizzate nella passata stagione dalla NBA per i suoi prossimi eventi.

Per il momento, la sede della bolla dovrebbe situarsi nella città di Atlanta, in Georgia.

Da quanto emerso fino ad ora, la partecipazione a queste manifestazioni sarebbe facoltativa, con un costo che si aggirerebbe intorno ai 500.000 dollari per squadra.

Non è chiaro se questa bolla sarà utilizzata solamente per un torneo oppure se rappresenterà invece l’intero andamento della stagione 2020-21.

Dopo l’ultima giornata di gare dell’11 marzo, sia la NBA che la G League erano state costrette a sospendere il campionato a causa della pandemia di Covid-19.

Mentre la bolla di luglio a Orlando aveva permesso di terminare la stagione della lega regina, la scorsa G League era stata annullata definitivamente.

Leggi anche:

NBA, Daryl Morey: “Embiid e Simmons sono al picco della loro carriera”

Il calendario della Preseason NBA 2020

NBA, Kevin Durant: “Io come Michael Jordan? No, lui è inarrivabile”