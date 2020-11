NBA, Daryl Morey: “Embiid e Simmons sono al picco della loro carriera”

Per riscoprire l’anno in cui Daryl Morey fu designato general manager degli Houston Rockets, dobbiamo risalire al 2007. Senza dimenticare l’anno di esperienza da assistant general manager iniziato nel 2006, Morey ha trascorso in Texas ben 14 anni della sua vita. Anche sotto la sua guida, i Rockets si sono trasformati in una squadra appagante da vedere e, sopratutto, negli ultimi anni sono sempre stati inseriti tra i favoriti per vincere il campionato. Ma questa magia non esiste più.

Daryl Morey ha cambiato ambiente, ha cambiato franchigia, per così dire ha cambiato la sua vita. A inizio novembre ha accettato la carica di president of basketball operations dei Philadelphia 76ers, team che sta cercando di imbastire un megalodonte in grado di vincere quell’anello che manca ormai da 37 anni. Tra le ragioni che hanno spinto Morey ad approdare in Pennsylvania, vi è sicuramente la formidabile coppia Joel Embiid – Ben Simmons. E lo ha confermato implicitamente con queste parole:

“Sia Ben – Simmons – che Joel – Embiid – sono superstar al picco della loro carriera. È difficile trovare altri esempi e, questo generalmente conduce a qualcosa di veramente speciale. Se cerchiamo di paragonare Ben e Joel a giocatori simili che hanno fatto la storia non c’è paragone perfetto. Ma entrambi hanno altissime possibilità di entrare a far parte dei migliori giocatori di sempre, visto come hanno iniziato e a che età.”

Nel corso degli anni abbiamo visto binomi del calibro di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal, LeBron James e Dwayne Wade, Michael Jordan e Scottie Pippen. Per Daryl Morey, Ben Simmons e Joel Embiid potrebbero essere i prossimi a fare la storia.

