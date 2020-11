Mercato NBA, Austin Rivers si accorda con i New York Knicks

Nuova avventura in NBA per Austin Rivers. Il playmaker, infatti, nella notte si è accordato con i New York Knicks con un contratto triennale del valore di 10 milioni di dollari. Secondo quanto riporta Ian Begley di SNY TV, le ultime due stagioni del contratto non sono garantite.

Rivers ha trascorso la scorsa stagione con gli Houston Rockets. Il 28enne è sceso in campo in 68 gare durante lo scorso anno in cui ha registrato una media di 23.4 minuti, 8.8 punti e 1.7 assist, tirando con il 42.1% dal campo.

In un mercato NBA avaro di soddisfazioni, i Knicks, a quanto pare, dovranno vivere un altro anno di purgatorio in attesa di diventare davvero competitivi. In questo senso, sembra che Leon Rose, data l’impossibilità di firmare un free agent di livello in questa offsseason, voglia aspettare l’estate 2021, quando i nomi in ballo saranno decisamente più importanti.

