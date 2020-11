Mercato NBA, Chris Boucher rifirma con i Toronto Raptors

Dopo aver perso ufficialmente Marc Gasol (destinazione Lakers), i Toronto Raptors hanno subito piazzato un paio di contromosse. La prima è stata quella di rifirmare Chris Boucher. La franchigia canadese, infatti, ha raggiunto un accordo con il giocatore sulla base di un contratto biennale da 13.5 milioni di dollari complessivi. A rivelare la notizia è stato Wojnarowski, il quale ha raccolto informazioni direttamente da Sam Permut, agente di Boucher.

Chris Boucher has agreed to a two-year, $13.5M deal to stay with the Toronto Raptors, his agent Sam Permut of @RocNationSports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020