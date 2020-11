Mercato NBA, i Toronto Raptors firmano Aron Baynes

Come in un domino, i Toronto Raptors hanno effettuato la loro mossa dopo aver perso Marc Gasol. La franchigia canadese, nella notte ha raggiunto un accordo con Aron Baynes. L’ex giocatore dei Phoenix Suns ha firmato un contratto di due anni in cui incasserà 14.3 milioni di dollari complessivi.

Free agent center Aron Baynes has agreed to a two-year, $14.3M deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

I Raptors, lo ricordiamo, nelle scorse ore hanno perso anche Serge Ibaka, il quale si è accordato con i Los Angeles Clippers. Baynes è riconosciuto come un ottimo difensore. Nell’ultima stagione con la maglia dei Suns ha visto le sue cifre crescere fino ad un career high di 11.5 punti di media a notte, tirando con il 48% dal campo ed il 35% da oltre l’arco.

