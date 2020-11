I Los Angeles Lakers hanno ingaggiato la guardia free agent Wes Matthews. Il giocatore ha siglato un contratto annuale che gli frutterà 3.6 milioni di dollari. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic. Questo è il primo colpo di mercato dei Lakers durante la free agency. Matthews si aggiunge all’arrivo, invece via trade, di Dennis Schroder di inizio settimana.

Wes Matthews is signing a one-year, $3.6M deal with the LA Lakers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/fYHthoXFjE