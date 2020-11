Mercato NBA, Meyers Leonard resta ai Miami Heat

Meyers Leonard resta ai Miami Heat. Il giocatore, unrestricted free agent in questa sessione di mercato NBA, ha comunicato all’Associated Press di voler rinnovare con i vicecampioni NBA in carica. L’intesa è stata trovata sulla base di un biennale, con team option sulla seconda stagione. I termini economici dell’intesa non sono stati resi noti, ma si parla di un accordo attorno ai $9 milioni di dollari.

Meyers Leonard tells The Associated Press that he intends to re-sign with the Eastern Conference champion Miami Heat. Source tells AP it is a two-year deal, the second year being a team option.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) November 20, 2020