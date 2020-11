La voce di mercato circolata ieri tra i media statunitensi è stata confermata: Facundo Campazzo, infatti, è un nuovo giocatore dei Denver Nuggets. L’ormai ex play del Real Madrid ha scelto di tentare l’avventura in NBA con la franchigia del Colorado. Secondo quanto riporta Hoopshype, Facundo firmerà un contratto biennale totalmente garantito.

Two-year guaranteed deal from the Nuggets, I'm told, to take Argentinean playmaker Facundo Campazzo from Real Madrid to Denver https://t.co/9alTHfUGh7

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 20, 2020