Mercato NBA, De’Anthony Melton rinnova coi Memphis Grizzlies

De’Anthony Melton ha deciso di rimanere a Memphis. I Grizzlies hanno rinnovato il playmaker di 22 anni con un contratto di 4 anni per 35 milioni di dollari. L’ex giocatore di USC ha avuto un ottimo impatto con la compagine del Tennessee. In 60 partite con la maglia dei Grizzlies, in quest’ultima stagione ha registrato una media di 7.6 punti, 2.9 assist e 3.7 rimbalzi.

Restricted free agent De’Anthony Melton has agreed to four-year, $35M deal with the Memphis Grizzlies, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

I Grizzlies hanno a roster giovani molto talentuosi e dopo aver mancato per poco i Playoff, ci riproveranno la prossima stagione, anche se la Western Conference sembra essere ancora più competitiva rispetto all’anno scorso.

