Ed eccola la tanto attesa decisione di Fred VanVleet sul suo futuro. Come svela Shams Charania tramite il classico tweet, il giocatore ha scelto di rimanere ai Toronto Raptors sulla base di un contratto quadriennale da ben 85 milioni di dollari complessivi. Nel quarto anno dell’accordo è prevista una player option.

