Mercato NBA, Michael Carter-Williams rimane ai Magic

Michael Carter Williams ha trovato l’accordo con gli Orlando Magic e resterà in Florida per le prossime due stagioni. I Magic approcciano così al mercato NBA 2020.

Secondo quanto riportato da Joshua Robbins di The Athletic, che ha approfondito i dettagli dell’affare ripotato dal collega Shams Charania, l’intesa non prevede opzioni in favore del giocatore o della franchigia sulla seconda stagione.

The agreement between Michael Carter-Williams and the Magic is for two years, according to a league source. There is no team option or player option for the second season. https://t.co/IQrD8zGor1

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) November 21, 2020