I Miami Heat fanno sul serio. La franchigia della Florida, in questa sessione di mercato NBA, vuole assolutamente aggiungere un paio di tasselli decisivi per poter fare un ulteriore passo in avanti e poter lottare per il titolo sfuggito solo un mese fa. Secondo quanto riportano i media locali, infatti, Pat Riley starebbe pensando a come poter arrivare a Danilo Gallinari, sicuramente uno dei free agent più interessanti di questa offseason.

Da capire certamente quale sarà il futuro di Goran Dragic (anch’egli free agent) e come muoversi con Bam Adebayo in termini di estensione contrattuale; resta il fatto che l’italiano rappresenterebbe un’aggiunta di livello per Jimmy Butler & c0. Le soluzioni per firmare l’ormai ex OKC sono due: o via free agency o attraverso sign-and-trade coinvolgendo i Thunder, ma mettendo a disposizione anche qualche contropartita da valutare.

Can report along with @ClutchNBA5R that the Miami Heat are still very focused on Thunder FA forward Danilo Gallinari and are investigating several ways to bring him to Miami. — Five Reasons Sports Network (@5ReasonsSports) November 15, 2020

Il 32enne, durante la scorsa stagione ha viaggiato con una media di 18.7 punti a partita, sparando con il 43.8 % dal campo e il 40.5% dall’arco. Da capire anche l’effettivamente concorrenza per arrivare al ‘Gallo’, il quale ha già confermato di voler dare la precedenza ad un progetto finalmente vincente.

In attesa di capire, inoltre, quali saranno le reali probabilità di poter arrivare a Giannis Antetokounmpo nella free agency 2020-2021…

