NBA, nuove date per la Preseason

L’inizio della prossima stagione in NBA è in programma per il 22 dicembre ma, nel frattempo, arrivano notizie riguardo la data d’inizio della preseason. Secondo l’insider di “The Athletic” Shams Charania, la preseason dovrebbe svolgersi dall’11 al 19 dicembre. E da Shams arrivano anche altri dettagli riguardo il prestagione. Ogni squadra dovrebbe giocare dalle tre alle quattro partite, e dovrà ospitare almeno una partita nella propria arena.

Sources: The NBA is targeting Dec. 11-19 for 2020-21 preseason and teams have the option of requesting three or four games. Each team must host at least one home game. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 14, 2020

Questo significa che tra meno di un mese potremo di nuovo vedere le stelle NBA sul parquet, anche se si tratterà solo di amichevoli. Per alcune franchigie, le otto non presenti nella ripresa della stagione nella bolla di Disney World a Orlando, sarà la prima partita dopo nove mesi di stop forzato dall’epidemia di Coronavirus dopo la positività di Rudy Gobert. I Warriors, ad esempio, non scendono in campo dallo scorso 10 marzo. Nessuno avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo, e solo a dicembre i tifosi di Golden State potranno finalmente rivedere i propri beniamini in campo.

Non ci sono però ancora novità riguardo la presenza di tifosi all’interno delle varie arene. I Warriors stessi, ad esempio, hanno detto di essere pronti a spendere 30 milioni di dollari per permettere ai tifosi di poter essere presenti fisicamente al Chase Center di San Francisco. I campioni NBA in carica, i Los Angeles Lakers, hanno invece annunciato che non avranno tifosi allo Staples Center almeno per le prime partite della prossima stagione.

Il calendario di tutti gli eventi NBA prima della ripartenza in programma per il 22 dicembre è chiaro, ma proviamo a ricapitolarlo: il Draft si terrà mercoledì 18 novembre, con le firme dei free agents che potranno essere ufficializzate da domenica 22; dal primo dicembre si apriranno i Training Camp, e la preseason, dall’11 al 19, sarà l’ultimo evento in calendario prima della partenza della prossima stagione.

